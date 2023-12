Telecamere per prevenire il degrado

In fase d’installazione lungo il tratto interessato per competenza della Statale Aurelia, da Alberese a sud di Ansedonia, le telecamere di controllo nelle piazzole lungo la Statale stessa.

"Nel territorio del Comune di Orbetello" spiegano il sindaco Andrea Casamenti e l’assessore ai lavori pubblici, Roberto Berardi (nella foto), "gli impianti, che prendono energia da pannelli solari, vengono sistemati sia per il controllo della circolazione ed il rispetto delle norme stradali". Ricorda il primo cittadino della località turistica lagunare, che le telecamere saranno utili "per cogliere sul fatto chi utilizza in modo poco educato e irrispettoso le piazzole di sicurezza sull’Aurelia, quale sedi di discariche abusive ed abbandono di rifiuti anche non biodegradabili o pericolosi". Fenomeno che peraltro interessa tutto il tratto della Statale da sud di Grosseto alla zona della Dogana Pontificia, al confine fra Capalbio e Pescia Romana. Un andazzo sempre andato avanti, a fasi alterne a seconda dei controlli, che ora con le nuove telecamere e la pulizia accurata delle piazzole, assicura l’assessore Roberto Berardi, "si spera di eliminare del tutto". Questo intervento è stato sollecitato dal sindaco Andrea Casamenti e dall’assessore delegato ai lavori pubblici Roberto Berardi. I due amministratori auspicano inoltre il rifacimento del manto stradale, una ramazzata ecologica su tutte piazzole di sosta, la potatura periodica degli alberi e del sottobosco per evitare incendi in estate. Michele Casalini