Teatro, streed band e grandi nomi. È il Follonica Summer Nights. Arena e Ferriere i palcoscenici

FOLLONICAEstate, cambia tutto: rivoluzione per il Calendario di eventi. Grandi nomi, anche da Sanremo, e nuove location. "Per anni l’estate follonichese è stata identificata con il Follonica Summer Nights, adesso rafforziamo questo Festival, tra l’altro anche con un risparmio di alcune decine di migliaia di euro, e diamo spazio allo stesso tempo anche a tante altre manifestazioni dislocate in varie parti della città, tutte di alto livello. A marzo il calendario di eventi estivo è praticamente chiuso (mancano da confermare alcune date) e sarà promosso complessivamente già in questo periodo che precede il periodo di alta stagione", dicono il sindaco Matteo Buoncristiani e l’assessore alla Cultura Stefania Turini. "In sostanza cambia l’approccio all’estate e la gestione di questo periodo dell’anno, privilegiando sempre la qualità, come siamo abituati a fare".

"Ma entriamo nel merito della stagione di eventi che ci aspetta – continuano sindaco e assessore-: a maggio sono attese le Street band, luglio e settembre saranno i mesi dedicati agli spettacoli teatrali con grandi nomi di fama nazionale e internazionale. Questo sempre nell’ambito del Follonica Summer Nights che quest’anno avrà anche una versione legata al teatro, che avrà come location per gli spettacoli il cinema Le Ferriere e la Fonderia Leopolda. Ad agosto ci saranno i grandi concerti musicali al Parco Centrale e - sempre nello stesso mese - ci sarà una due giorni di tributo a Katyna Ranieri. Un altro nome prestigioso di livello internazionale sarà legato al mondo del jazz. Un’offerta rivolta alle famiglie, adulti e ragazzi, non solo a un pubblico prevalentemente giovanissimo, come è successo in passato. Tutto ciò andando anche ad accogliere le esigenze delle discoteche del territorio, che per natura attirano già le nuove generazioni".

Le strutture coinvolte saranno sì l’arena del Parco Centrale, per gli eventi più grandi, ma anche il cinema Le Ferriere, il teatro Fonderia Leopolda, le vie centrali della città e i quartieri turistici con manifestazioni dislocate, confermano Buoncristiani e Turini. Alcuni degli appuntamenti dell’estate 2025: l’11 agosto al Parco Centrale arriva Deejay Time di Radio Deejay, mentre il 12 sarà la volta di Fabri Fibra. Attesi anche artisti da Sanremo (almeno due), che saranno svelati nei prossimi giorni.