Teatro Salvini. Certi "Incontri" fatti sul palco

Il teatro è un perfetto luogo di incontri di idee ed emozioni ma anche di persone, rendendolo un momento di ritrovo e socialità. Proprio da questo pensiero nasce il titolo della nuova stagione teatrale ‘Incontri’ al Teatro Salvini di Pitigliano con il primo appuntamento il 20 gennaio.

Ad aprire la rassegna il 20 gennaio alle 21 sarà lo spettacolo "Toscanacci", un omaggio alla toscanità ed al ridere insieme con Paolo Hendel, Riccardo Goretti e Andrea Kaemmerle. Per proseguire il 4 febbraio alle 18 con "Le opere complete di Shakespeare, in 90 minuti", commedia e parodia divertente con Roberto Andrioli, Fabrizio Checcacci e Lorenzo Degl’Innocenti. Cambio registro per il terzo spettacolo con il monologo intenso e forte, "Sistema nervoso" di e con Leonardo Capuano in scena il 25 febbraio alle 18. Nella settimana della festa della donne – il 14 marzo, alle 21 – "Stai zitta!" dal libro di Michela Murgia: sul palco con Antonella Questa, Valentina Melis, Teresa Cinque. A chiudere la rassegna il 18 aprile alle 21, sarà lo spettacolo "Stand up Classic" di e con Paolo Rossi. A presentare la ressegna l’assessore alla Cultura di Pitigliano Irene Lauretti e Lorenzo Luzzetti di Ad Arte Spettacoli. "Abbiamo deciso di chiamarla ‘Incontri’ – dice Lauretti – per sottolineare l’esperienza irrinunciabile del teatro tra il pubblico,gli attori e le storie".

"Una rassegna interessante – dice Luzzetti –. E’ diversa dalle altre e spostata sul comico toscano." La stagione teatrale è promossa dal Comune con la collaborazione del Centro culturale Fortezza Orsini. Tra gli sponsor la Cantina cooperativa di Pitigliano e il Panificio Celata. Nel foyer del teatro alcuno artisti locali esporranno le loro opere d’arte, rendendo ancora più suggestiva l’iniziativa. Dal 6 dicembre inizia la vendita degli abbonamenti al Teatro Salvini di Pitigliano. La prevendita dei biglietti on line inizia dal 2 gennaio su httpssalvini.adarte.18tickets.it. Sarà possibile acquistare i biglietti nel foyer del Teatro a partire da una settimana prima dello spettacolo. Per informazioni e prenotazioni 350 038 26 85.

Maria Vittoria Gaviano