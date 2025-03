Teatro Moderno. Travaglio e travagli politici

"I migliori danni della nostra vita", atto terzo. Marco Travaglio, giornalista, saggista e opinionista, torna in teatro per raccontare dal suo punto di vista gli ultimi anni della storia politica italiana che, inevitabilmente, si intreccia con quella di una politica che sempre meno riesce a sfuggire alle logiche della globabizzazione.

Travaglio salirà sul palco del teato Moderno domenica (inizio alle 21) e le prevendite dei biglietti sono disponibili su Ticketone.it (lo spettacolo è prodotto da Loft Produzioni Srl). Al termine dello spettacolo seguirà il firmacopie del libro.

"Il direttore de ‘il Fatto Quotidiano’ – dicono gli organizzatori – racconta, nel consueto stile satirico, gli ultimi anni di storia italiana: ovvero come i poteri marci della politica, della finanza e della sottostante “informazione” hanno ribaltato il voto degli italiani ogni volta che chiedevano un cambiamento e l’hanno trasformato in restaurazione, facendo risorgere l’Ancien Régime nelle forme più varie: quelle tecnocratiche di Monti e Draghi, quelle finto-progressiste di Letta e Renzi, quella destrorsa di Meloni&C. risorta dopo il Conticidio, cioè il rovesciamento dell’unica formula di buon governo in grado di battere la destra. Sullo sfondo, l’eterna sovranità limitata dell’Italia genuflessa ai falchi europei e agli Stati Uniti, che ci trascinano regolarmente in guerra contro i nostri interessi a suon di bugie: da quelle sui ceti più deboli da colpire per far quadrare i bilanci dei ricchi e dei ladri, a quelle sull’Ucraina, la Russia, Israele, Hamas e la Cina".

Un monologo che spazia nell’intera geografia degli schieramenti politici, senza esclusione alcuna, che ripercorre appunto l’ultimo quinquennio attraverso accadimenti, dichiarazioni e notizie apparse sui giornali o raccontate in tv, partendo dalla politica per diffondersi – con il tramite dei politici – ad ogni settore della vita quotidiana, dall’economia alla finanza, dal sociale agli investimenti pubblici. Fino all’approdo nel porto delle relazioni internazionali, dove Travaglio darà la sua visione su quanto sta accandendo e perché accadono certe cose.