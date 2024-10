Teatro Moderno. Michael, the show. Brividi sul palco

Uno straordinario spettacolo tributo che celebra il genio indiscusso della musica pop, Michael Jackson. Questo evento unico nel suo genere offre un’esperienza mozzafiato, un omaggio alla carriera eccezionale del re del Pop.

E’ così che si annuncia "Michael - The Show", spettacolo in programma domenica 3 novembre (inizio alle 21, prevendite in corso) che porterà sul palco del teatro Moderno Wendel Gama, impersonator Michael Jackson, e Jennifer Batten.

Gama, brasiliano, oltre 4 milioni di followers sui social, catturerà l’anima unica del re del Pop con una performance magistrale. Ogni movimento, ogni gesto, è un omaggio rispettoso e appassionato al grande artista. In aggiunta, "Michael - The Show" presenta un’ospite speciale di eccezionale prestigio: Jennifer Batten, la leggendaria chitarrista di Michael Jackson che lo ha accompagnato in tutti i principali tour per molti anni. La sua presenza sul palco aggiunge un tocco autentico e emozionante, portando alla vita gli indimenticabili assoli di chitarra che hanno contribuito a definire il suono distintivo delle canzoni di Michael. Sarà quindi possibile immergersi nell’atmosfera magica di una serata straordinaria, dove il palco si anima con la potenza di una live band che riproduce fedelmente gli iconici arrangiamenti musicali di Michael Jackson. Una maestosa orchestra dal vivo completa l’esperienza, amplificando la grandiosità delle sue indimenticabili composizioni. Il corpo di ballo, abilmente coreografato, trasporterà gli spettatori nel mondo affascinante di Michael, ricreando le sue leggendarie performance sul palco. Ogni movimento, ogni passo di danza catturerà l’energia contagiosa che ha reso Michael Jackson un’icona globale. Non è solo uno spettacolo, ma un viaggio attraverso il tempo e la musica. Rivivete i successi intramontabili come “Thriller”, “Billie Jean”, “Beat It” e molti altri, mentre la magia di Michael Jackson prende vita davanti ai vostri occhi. Un omaggio commovente, un’esperienza indimenticabile che farà ballare, cantare e innamorarei ancora una volta del re del Pop.