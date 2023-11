Teatro Moderno. Lucio Corsi fra rock e folk

Dopo un tour di successo nelle principali città italiane, Lucio Corsi torna a Grosseto, sua città natale, con un live in bilico tra realtà e immaginazione, per ribadire al suo pubblico l’importanza di non smettere mai di sognare. Domenicail cantautore, apprezzato per il suo stile originale, che mescola rock d’autore e sonorità folk, salirà sul palco del Teatro Moderno, alle 21. Ad aprire la serata il musicista italo-belga, Giacomo Lariccia, direttamente da Bruxelles.

Un appuntamento speciale, rivolto in particolar modo ai giovani, la cui partecipazione è incoraggiata e sostenuta, grazie a Cittadella Cult. Il progetto, a cura di Provincia di Grosseto con la collaborazione organizzativa di Salty Music Aps, darà a 500 ragazzi delle scuole superiori della provincia l’opportunità di acquistare il biglietto del concerto al costo di 1 euro (più diritti di prevendita). Prevendite su EventBrite (https:tinyurl.comLucio-Corsi-Grosseto), biglietto unico (non studenti) 15 euro (più diritti di prevendita).

"La Cittadella degli studi di Grosseto — commenta Francesco Limatola, presidente della Provincia — è un luogo importante per la città nato come punto di incontro e formazione. È uno spazio abitato da una comunità in movimento e crescita fatta di insegnanti e studenti. Il progetto Cittadella Cult è un naturale sviluppo in cui forme espressive diverse e culture internazionali trovano una sintesi e uno sviluppo".

In un rapporto di collaborazione e sinergia con la Scuola Europea di Uccle a Bruxelles, nella quale Giacomo Lariccia insegna, il progetto coinvolgerà, fino alla primavera del 2024, gli studenti in un percorso di conoscenza della musica. L’obiettivo è offrire agli studenti e agli insegnati delle scuole superiori un’opportunità di confronto con una realtà europea che valorizza l’arte e la musica nel percorso formativo.

Lucio Corsi sarà accompagnato alla batteria da Marco Ronconi, alle tastiere e all’organo elettrico da Giulio Grillo, al basso da Tommaso Cardelli, al pianoforte da Iacopo Nieri e alla chitarra elettrica e slide guitar da Filippo Scandroglio.