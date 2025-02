Teatro Moderno. I grandi Musical con Pierobon

Agimus saluterà il Carnevale con un grande concerto dedicato alle più celebri melodie dei musical americani, ad "Jesus Christ Superstar" a "Cats", da "West Side Story" a "Evita", dal "Fantasma dell’opera" a "New York New York".

Sabato 1 marzo (alle 21) al teatro Moderno per il Festival "La voce di ogni strumento" va in scena "Concerto di Carnevale" con Marco Pierobon (direttore e tromba) e l’Orchestra della Toscana. L’evento è organizzato in collaborazione con la Polizia di Stato e Lions International.

I biglietti sono in prevendita online su VivaTicket (anche con la Carta del docente e il Bonus cultura) e alla Tabaccheria Stolzi, in via Roma, a Grosseto. Grazie alla partnership con Conad, in biglietteria sarà possibile utilizzare i Buoni Cuore Conad. La serata sarà dedicata al Codice Rosa.

Marco Pierobon, nato a Bolzano, ha vinto il primo premio nei concorsi internazionali di Passau (Germania), Imperia e Aqui Terme. È stato per quasi dieci anni prima tromba delle Orchestre del Maggio Musicale Fiorentino (1999-2002, con Zubin Mehta) e dell’Accademia di Santa Cecilia (2003-2008, con Antonio Pappano) e ha collaborato nello stesso ruolo con la Chicago Symphony Orchestra (con Daniel Barenboim) e con l’Orchestra filarmonica della Scala. Dal 2007 è titolare della cattedra di Tromba al Conservatorio di Bolzano.

Il festival "La voce di ogni strumento" – con la direzione artistica della presidente di Agimus, il maestro Gloria Mazzi – ha il patrocinio e la collaborazione del ministero della Difesa, ministero della Cultura, Regione Toscana, Comune di Grosseto, Comune di Castiglione della Pescaia, Parco della Maremma, Savoia Cavalleria 3°, Centro Militare Veterinario, 4° Stormo Caccia Intercettori, Guardia di Finanza, 121° Squadriglia Radar Remota, Comando provinciale dei Carabinieri, Polizia di Stato, Assistenza Spirituale Forze Armate, Fondazione Grosseto Cultura, teatri di Grosseto, Parco della Maremma, Lions Club Grosseto Host, Pro Loco Grosseto.