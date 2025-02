Teatro Moderno. I grandi brani di musical e cinema

Da Ennio Morricone a George Gershwin, fino a John Kander, con le melodie immortali di capolavori come "La leggenda del pianista sull’oceano", "New York New York", "Chicago", "All that jazz". Il "Concerto di Carnevale" è il nuovo appuntamento del festival "La voce di ogni strumento" di Agimus Grosseto, con la direzione artistica di Gloria Mazzi: appuntamento domani alle 21 nel teatro Moderno. Sul palco Marco Pierobon, tromba solista e direttore, con l’Orchestra della Toscana. L’evento è organizzato in collaborazione con la Questura di Grosseto e la Polizia di Stato e il Lions International ed è dedicato al Codice Rosa.

I biglietti sono in prevendita online su VivaTicket al link https://www.vivaticket.com/it/ticket/la-grande-mela/248951 (anche con la Carta del docente e il Bonus cultura) e alla Tabaccheria Stolzi, in via Roma a Grosseto, e saranno in vendita anche al botteghino del teatro prima dello spettacolo. Grazie alla partnership con Conad, in biglietteria sarà possibile utilizzare i Buoni Cuore Conad.

"Il nostro Concerto di Carnevale – dichiara il presidente e direttore artistico di Agimus Grosseto, Gloria Mazzi – è davvero un appuntamento imperdibile perché potremo ascoltare le più celebri melodie legate al mondo del musical e del cinema americani, eseguite da Marco Pierobon alla tromba e dai musicisti dell’Orchestra della Toscana, sul palco con una formazione di ben 37 elementi. Ringrazio per la collaborazione la Questura di Grosseto, la Polizia di Stato e il Lions International e invito tutti a teatro".

Marco Pierobon è stato per quasi dieci anni prima tromba delle Orchestre del Maggio Musicale Fiorentino (1999-2002, con Zubin Mehta) e dell’Accademia di Santa Cecilia (2003-2008, con Antonio Pappano) e ha collaborato nello stesso ruolo con la Chicago Symphony Orchestra (con Daniel Barenboim) e con l’Orchestra filarmonica della Scala.

L’Orchestra della Toscana è guidata dalla direzione artistica di Daniele Spini e dalla direzione principale di Diego Ceretta.