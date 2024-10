Teatro Moderno. E’ la notte del Sympho Show

Il "Rock Sympho Show" oggi alle 21 arriva sul palco del teatro Moderno e lo spettacolo propone una scaletta con i leggendari successi rock del 20° e 21° secolo in una reinterpretazione originale da parte dell’innovativa orchestra crossover "Prime Orchestra".

"Il programma Rock Sympho Show – dicono gli organizzatori – è diventato una vera rivelazione e ha suscitato una tempesta di entusiasmo del pubblico in tutti i Paesi d’Europa. Numerose interviste, pubblicazioni, storie televisive hanno alimentato l’interesse per la domanda: come dovrebbe essere un’orchestra moderna? Tutti coloro che sono già stati ai concerti della Prime Orchestra conoscono la risposta".

Lo spettacolo è un vortice di luci, schermi al led, effetti speciali e – ovviamente – la forza dei brani cult dei migliori artisti al mondo, fra i quali "The Prodigy", Nirvana, Deep Purple, Kiss, Queen, Beatles, Metallica, Depeche Mode, Imagine Dragons, Coldplay.

"Anche l’interazione del direttore d’orchestra con il pubblico – divono ancora gli organizzatori – può essere facilmente definita un nuovo genere di “stand-up” sinfonico che senza parole manda il pubblico in estasi".

Sul palco saliranno i musicisti dell’orchestra ucraina di Kharkiv che hanno alle spalle dieci anni di attività e il loro tour ha anche una valenza solidale.

I fondi raccolti durante i concerti, infatti, vengono utilizzati per aiutare i loro connazionali e grazie a questa iniziativa fino ad ora i musicisti hanno potuto acquistare due ambulanze, alvuni generatori di energia elettrica nonché attrezzature mediche, medicinali, vestiti e generi alimentari.

Gli stessi musicisti della "Prime Orchestra" hanno vissuto in maniera diretta gli effetti del conflitto bellico in Ucraina, considerato che nel maggio del 2022 sono stati evacuati dalla loro città e da quel momento hanno iniziato il loro tour in molti Paesi europei.

Biglietti disponibili su BravoBis e VivaTicket, oppure a Grosseto (Tabaccheria Stolzi, via Roma), Marina di Grosseto (Beautiful Ways Viaggi" (via 4 Novembre) e Capalbio (Tabaccheria Murri, piazza Zucchi).