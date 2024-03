Teatro Moderno. Danza stellare e internazionale

Stelle con le punte. E non le stelle che tutti conoscono. Bensì danzatori da tutto il mondo. Hanno in comune con le stelle le punte, che indosseranno ai loro piedi in uno spettacolo unico. Qualcos’altro in comune? Cinque punte per le stelle come le cinque posizioni per la danza classica. L’arte sarà la padrona della serata insieme a nove protagonisti, i miglior ballerini del balletto internazionale. Berlino, Londra, Amsterdam e Cuba saranno i luoghi rappresentati dai danzatori, non componenti del corpo di ballo però. I ballerini principali delle migliori compagnie del panorama mondiale. Tutti sul palco del teatro Moderno per portare la magia della danza al "Gran Galà with the stars" che aprirà il sipario domenica alle 18.

Le stelle danzanti saranno la direttrice del Balletto nazionale di Cuba Viengsay Valdes Herrera, Angelo Gonzalez Montero del Balletto Nazionale di Cuba, Fumi Kaneeko e Vadim Muntagiron del Royal Ballet Londra, Maia Makhateli e Timothy Van Poucke del Doutch National Ballet Amsterdam, Luca D’Amato, danzatore freelance precedentemente al Zurich Ballet Mikhail Kaniskin della Stuttgart Ballet e Staats Ballet Berlin, Elisa Carrillo Cabrera della Staats Ballett Berlin e il ballerino e coreografo Nando Nwagwo. Una grande partecipazione, quella del pianista internazionale Marcos Madrigal. Hanno presentato l’evento l’assessore alla cultura Luca Agresti, l’organizzatrice Debora Ferretti, Viengsay Valdes Herrera e Angelo Gonzalez Montero. "È un evento di tiratura nazionale e internazionale – dice Agresti –. Sulla danza c’era necessità di fare qualcosa di importante per la città". "Non abbiamo mai avuto in città la possibilità di avere personaggi di rilievo della danza e che la stanno caratterizzando – dice Ferretti –. La danza è sempre nella mia vita". "È la prima volta che danzerò a Grosseto – spiega Valdès –. È una grande responsabilità. Sarà un momento dove i ballerini si interfacceranno con altri ballerini di tutto il mondo". "Sono per la prima volta in Italia – dice Montero –, un Paese di cui ho sempre sentito parlare per le sue bellezze. Darò tutto il mio cuore sul palco".

Maria Vittoria Gaviano