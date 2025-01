Teatro Fonderia: "Itaca, il viaggio" con Guanciale

Sarà Lino Guanciale, uno degli attori italiani più amati dal grande pubblico, a salire sul palco del Teatro Fonderia Leopolda di Follonica oggi alle 21 per un nuovo appuntamento con la stagione teatrale "La leggerezza delle parole", organizzata da Ad Arte Spettacoli per il Comune di Follonica. In scena, infatti, va "Itaca… il viaggio", spettacolo che ha già registrato il tutto esaurito. Prima dello spettacolo, alle 19, incontro gratuito con il pubblico nella sala "Allegri". Alle 19.45, cena a teatro in collaborazione con l’associazione Ristoranti Città di Follonica (Per prenotazioni 0566 52012): a curare il menu sarà Mirko Martinelli del ristorante "Oasi".

"Itaca… il viaggio" è un percorso nella letteratura e nei personaggi dell’immaginario collettivo che si muove da Itaca, appunto, e dalla figura di Ulisse, per attraversare numerose storie, disegnando uno spazio ricco di emozioni e sogni, che prendono forma e azione, con la partecipazione, le musiche e la regia di Davide Cavuti. "Un viaggio che parte da Itaca e dalla figura di Ulisse, che è l’eroe di Omero ma anche di Dante, Pascoli, D’Annunzio, Joyce e di altri ancora – commenta Cavuti –. Nel testo scorrono le storie di vari personaggi in una sorta di fusione e scambio di emozioni, immagini, pensieri. I luoghi del racconto non sono mai astratti, con un denominatore comune che è il mare, padrone di ogni avventura e sventura, graffiante, pieno di occhi misteriosi che inseguono, irresistibile. Il mare e la vita: la libertà e la speranza, la voglia di ricominciare, la pace tra i popoli con l’incanto degli occhi sulla storia".

Lino Guanciale è conosciuto e apprezzato dal grande pubblico per i suoi ruoli televisivi in produzioni come "Il conte di Montecristo", "Che dio ci aiuti", "Il commissario Ricciardi", "L’allieva", "I Medici" e sul palco ha collaborato con artisti come Gigi Proietti, Franco Branciaroli, Massimo Popolizio e Michele Placido, che lo ha diretto anche al cinema.

Davide Cavuti ha firmato la regia del film-documentario "Una romantica avventura" sulla vita del compositore abruzzese Alessandro Cicognini, con protagonista proprio Lino Guanciale nel ruolo di un giornalista amico del celebre maestro.