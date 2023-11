Teatro, campagna abbonamenti al via

Parte oggi (dalle 15 alle 19) la campagna abbonamenti per la nuova stagione teatrale dell’Andrea Camilleri. È possibile sottoscrivere abbonamenti anche domani, (dalle 10:30-12:30 e dalle 15-19), in via San Rocco 13, sede del teatro. La "Stagione della Ripartenza". È questo il titolo della nuova programmazione prevista al Teatro comunale Andrea Camilleri. Otto spettacoli, dal 10 dicembre 2023 al 20 aprile 2024, per un cartellone teatrale che non ha nulla da invidiare ai più noti palcoscenici nazionali. Drusilla Foer e Lucrezia Lante della Rovere sono solo due dei nomi che si esibiranno a Santa Fiora. La programmazione, curata dal direttore artistico Roberto Nicorelli, non solo è varia ma anche molto interessante, perché unisce spettacoli interpretati da compagnie locali a pièce più impegnate".