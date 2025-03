Tari e debito fuori bilancio in Consiglio comunale

Convocato in sessione straordinaria per questa mattina alle 9 il consiglio comunale di Monte Argentario.

All’ordine del giorno previsti cinque argomenti: il Piano economico finanziario del servizio rifiuti per l’anno 2025 ai fini Tari e Pef per il biennio 2024/25; l’approvazione del piano tariffario per l’applicazione della tassa rifiuti, con le tariffe Tari del 2025; la convenzione con i Comuni e le unioni dei Comuni componenti il coordinamento alla rete provinciale suap e la convenzione per l’affidamento dei servizi suap da parte dei comuni alla provincia di Grosseto per gli dal 2025 al 2027; la sdemanializzazione e acquisizione al patrimonio disponibile del Comune di aree appartenenti al demanio stradale; il riconoscimento del debito fuori bilancio per sentenza Tribunale di Roma numero 7224/2024.

Come sempre la seduta sarà trasmessa in diretta streaming dalla home page del sito https://www.comune.monteargentario.gr.it