Tante collaborazioni per realizzare l’evento

Alcune associazioni (Confraternita di Misericordia, Cisom Cattolici Templari d’Italia, Unitalsi) hanno dato il loro apporto per il servizio d’ordine e per garantire anche la partecipazione di alcuni ammalati. Luca Bernazzani e Alessandro Mersi, organista della Cattedrale e membro dell’Ufficio Liturgico, hanno studiato la scelta dei testi e delle musiche da proporre. Don Fabio Menghini, della diocesi di Pitigliano-Sovana-Orbetello, si è reso disponibile e ha collaborato nell’animazione dell’assemblea. Michele Lottini ha composto la musica per il salmo responsoriale e per le antifone dei salmi per la processione. La grafica Michela Giannini ha curato il libretto della celebrazione. Don Andrea Pieri, don Stefano Papini e don Claudio Bianchi hanno prestato il loro servizio come cerimonieri e responsabili di vari aspetti organizzativi, mentre gratitudine è stata espressa anche verso l’ufficio di pastorale giovanile, per il coinvolgimento dei giovani ed il loro servizio nella celebrazione, al Capitolo della Cattedrale, al suo Proposto e al sacrista; alla parrocchia di San Francesco che ha messo a disposizione i suoi spazi ed i volontari per l’accoglienza. E infine agli accoliti, ai diaconi e ai seminaristi per il servizio all’altare.