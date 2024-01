"Symbiotica". L’opera digitale nel polo "Aldi"

Un caleidoscopio di colori, forme espressive, emozioni visive. Una corsa vertiginosa sul filo sottile e resistentissimo dell’arte "vera", dai pittori fiamminghi e olandesi del ‘500 e ‘600 all’800 di Pietro Aldi, fino all’Nft di Glos (al secolo, Giuseppe Lo Schiavo), già proiettato nel futuro. E sullo sfondo parole che si leggono nitidamente come impegno sociale, mutualità, cooperazione. Questo è lo scenario che Tema Vita, la mutua di Banca Tema, ha presentato a Saturnia, nella cornice del Polo culturale Pietro Aldi. L’opera digitale commissionata a Glos da Banca Tema è un video di tre minuti, di grandissima energia e capacità di emozionare, che ora viene riprodotto su un maxi-monitor in una saletta appositamente allestita nel complesso museale. Ingresso chiuso da tendaggi, pareti nere, audio ad altissima fedeltà, immagini nitidissime, divanetti per poter comodamente ammirare l’opera: è quanto ha realizzato Banca Tema per ospitare "Symbiotica", in collaborazione con il giovane socio Alessandro Corina, interior designer, che ha creato il contatto con l’artista e che ha seguito l’intero progetto.