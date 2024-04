"Svuota Cantine". La piazza si riempie

C’è ancora spazio per mettere il proprio banchetto allo "Svuota Cantine", in programma a Follonica il prossimo 21 aprile al Parco Centrale, il mercatino organizzato dal Comune con il supporto della Pro Loco per scambiare o vendere gli oggetti usati delle cittadine e dei cittadini. Il mercato è in programma dalle 9 alle 19. Potranno essere venduti gli oggetti che non derivino da un’attività artigianale né commerciale, né propria né di terze persone. La domanda di iscrizione si trova sul sito www.comune.follonica.it, nella sezione "Ambiente". Il modula va salvato e spedito tramite posta elettronica all’indirizzo [email protected] insieme alla foto/scansione di un documento di identità. Per chiarimenti si può contattare il numero 0566.59161. Le adesioni devono essere inviate esclusivamente per modalità telematica.