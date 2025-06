Surfista troppo al largo con il foil: soccorso

la nostra costa è il paradiso dei surfisti: di tutte le tipologie, visto che il vento non manca mai. Ma l’attenzione deve essere sempre massima anche perchè il pericolo è sempre dietro l’angolo. Ieri poco dopo le 14 è partita infatti una segnalazione alla Guardia costiera: alcuni surfisti dalla riva hanno segnalato un uomo in difficoltà che il vento aveva spinto molto al largo. Simone Guerrini, della rete che coordina le postazioni del Piano collettivo di salvamento a Marina di Grosseto, ha allertato l’Ufficio circondariale marittimo perché era stata avvistata una persona in difficoltà a 50 metri oltre le boe davanti allo specchio acque del bagno Grifomare. L’uomo, di nazionalità tedesca, stava usando un foil, un dispositivo che consente alla tavola di restare sollevata dall’acqua e, grazie all’aquilone, portarsi anche ad altezze davvero importanti. In meno di un quarto d’ora il gommone della delegazione di spiaggia Guardia costiera di Marina di Grosseto ha raggiunto il surfista per accertarsi delle condizioni dell’uomo che sono risultate buone. È stato dunque scortato sino al rientro in spiaggia viste le difficoltà dovute al forte vento di scirocco che aveva spinto la vela e di conseguenza la tavola del surfista molto al largo.