L’ambiente da difendere. Pulizia di spiaggia e fondali

Si svolgerà oggi l’iniziativa ’Pulispiaggie e Pulifondali’, iniziativa promossa a livello nazionale e organizzata localmente dalla Lega Navale Italiana con il coinvolgimento del gruppo subacqueo, delle scuole cittadine e dei volontari che vogliono dare il loro contributo alla pulizia della spiaggia follonichese. Alla presentazione c’erano i rappresentati del Lni, il presidente del consiglio comunale Alberto Aloisi e l’assessore all’Ambiente Danilo Baietti.

Le attività prenderanno il via alle 8.30 nella sede della Lega Navale in viale Italia 321, poi subacquei e apneisti si immergeranno per ripulire i fondali del golfo mentre i volontari sulla spiaggia saranno impegnati nella raccolta dei rifiuti.

"E’ un gesto simbolico e concreto allo stesso tempo, per ribadire quanto la salvaguardia dell’ambiente marino debba essere una priorità collettiva – afferma Antonino Vella, responsabile del gruppo ambiente della Lni –. I nostri subacquei monitorano costantemente le condizioni dei fondali e partecipano a iniziative come questa con impegno e consapevolezza".

La giornata sarà anche l’occasione per educare i giovani ad avere un maggior rispetto dell’ambiente: "È commovente vedere i bambini disegnare e raccontare l’esperienza – afferma il Vella –. Abbiamo conservato centinaia di loro lavori: sono la testimonianza più viva del valore di questa iniziativa".

"La Lega navale e da sempre in prima linea per la difesa dell’ambiente, con azioni quotidiane e concrete – dice il presidente Fausto Meciani –. La nostra sede è plastic free, utilizziamo solo materiali compostabili e promuoviamo buone pratiche non solo nello sport, ma anche nella formazione dei giovani".

Gabriele Pasquini