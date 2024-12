Supersfida tra Trissino e Grosseto: scontro decisivo al campionato

Supersfida stasera alle 18 alla pista di via Mercurio dove arriva il Trissino, formazione che sta dominando il campionato: otto vittorie in altrettanti incontri disputati, con una partita in meno, quella di Follonica, che verrà recuperata il 18 dicembre.

Il Grosseto, che dopo nove partite è al settimo posto con 14 punti, cercherà di allungare la striscia positiva di quattro partite, anche se contro i veneti l’impresa sarà davvero titanica. "A Valdagno è arrivato un meritato pareggio – ha sottolineato Gaston "Tonchi" De Oro – ma dobbiamo rimanere con i piedi per terra".

"Affrontiamo una squadra che sta facendo meglio di tutti negli ultimi anni – dice invece il tecnico Mariotti –. In Italia il Trissino è la squadra da battere e viaggia a punteggio pieno; in Champions League ha perso la prima partita giovedì. Per fare un’impresa ci vuole che loro giochino sotto tono, mentre noi dobbiamo fare la partita perfetta. Dobbiamo essere brutti e cattivi e non belli e buoni".