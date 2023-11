Suonano i Lanzini. Oggi concerto al Granduca

Nuovo appuntamento con la rassegna "Concerti del Granduca" in programma oggi alle 17.30 nella sala Azzurra dell’hotel Granduca a Grosseto. Questa volta a salire sul palcoscenico non sarà uno dei tanti musicisti illustri, italiani o stranieri, che da oltre trent’anni sono ospiti del festival ma il direttore artistico stesso, il maestro Giovanni Lanzini insigne docente e musicista di clarinetto. E lo farà assieme ai propri figli Michele, già conosciutissimo violoncellista e docente dello stesso strumento presso il Liceo Musicale della città ed Elisa, raffinata violinista docente presso il Liceo Musicale di Modena. Una reunion familiare che sta dando i propri frutti già da alcuni anni con acclamati concerti. Il programma musicale è al tempo stesso tanto godibile quanto di estremo interesse e presenta il clarinetto, strumento nato sul finire del 17° secolo (e che in quello successivo, anche grazie ad autori quali Haydn e Mozart diverrà il nuovo principe degli strumenti a fiato) accanto ai due strumenti cardine degli archi, quali il violino e il violoncello. Il trio di Franz Joseph Haydn iniziale, gia` modernamente influenzato dal modello tardo settecentesco della forma-sonata, seguito poi da tre arie mozartiane (trascritte probabilmente dall’autore stesso), lasciano quindi il passo sia al belcanto operistico con le belle fantasie su "Carmen" di Bizet e su "La Traviata" di Verdi, che al travolgente finale con la leggerezza dell’operetta "La Vedova Allegra" di Lehar riuscendo a ricreare quel clima intimo e salottiero tipico della "hausmusik" ottocentesca. Un appuntamento rilassato e salottiero quindi, che non solo trasformerà per un pomeriggio la sala Azzurra del Granduca nel "salotto di casa Lanzini" ma che sarà ulteriormente arricchito da un vero e proprio avvenimento che il trio vorrà condividere con il pubblico: in questa occasione infatti Giovanni Lanzini festeggerà, proprio con i figli e proprio a Grosseto, il suo millesimo concerto. Ingresso gratuito (con prenotazione obbligatoria al numero 3339905662 o alla email [email protected] ).