Anziano organizza il suo funerale, scatta l’allarme: salvato dai carabinieri

L'uomo è stato salvato dai Carabinieri

Grosseto, 22 marzo 2023 – È andato in un'azienda di pompe funebri, ha chiesto informazioni dettagliate sul proprio funerale che, come ha spiegato, si sarebbe svolto due giorni dopo. L'impiegato delle pompe funebri, preoccupato, è andato dai carabinieri della stazione di Grosseto per segnalare la cosa.

Ha spiegato la richiesta dell'uomo, un anziano residente a Roccastrada. Gli uomini dell'Arma hanno contattato i colleghi del paese per acquisire maggiori informazioni quindi, individuato l'uomo, una pattuglia si è precipitata in una casa di campagna. I carabinieri, dopo aver scavalcato il cancello d'ingresso, hanno trovato che l'anziano aveva collegato un tubo di plastica allo scarico dell'auto, portandolo dentro l'abitacolo.

Per fortuna l'anziano era ancora nella casa, confuso e stravolto. Sul tavolo della cucina denaro contante, che per sua stessa ammissione sarebbe servito per il funerale, nonché diversi messaggi di addio per i suoi familiari. Dopo averlo fatto parlare e sfogare, ai militari non è rimasto altro che allertare l'assistenza sanitaria, nonché i parenti a cui l'uomo è stato affidato.