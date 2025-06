Successi per Track & Field: Vincenti e Novelli brillano al Passatore

La Track & Field continua a mietere successi sia in campo femminile che maschile. Claudia Vincenti e Paola Novelli hanno concluso la corsa del "Passatore", la 100 chilometri più famosa d’Italia. Un capolavoro per le due portacolori maremmane: Claudia Vincenti ha chiuso la corsa in 10 ore e 10’ chiudendo al 17esimo posto assoluto, seconda nella classifica F35 chiudendo con il record provinciale assoluto. Paola Novelli ha invece tagliato il traguardo in 12 ore e 35’, terza maremmana di sempre. Una super Angela Mazzoli ha conquistato invece a Foggia il titolo italiano master F65 di corsa su strada correndo sotto ai 46’. Per Angela è la decima maglia tricolore in carriera, il 22esimo podio. Molto bene anche Renato Goretti, quarto al traguardo, impossibile fare di meglio , non è bastato a 75 anni correre a meno di 5’ al km per il podio. Sottotono purtroppo Chiara Gallorini, in giornata no, solo ottava F50 a l’arrivo con tempi che non rispecchiano il suo valore. Ottime prestazioni ad Arezzo al memorial "Paolo Occhiolini", 5 chilometri su strada. Ottimi tempi per i portacolori della Track & Field: Marcella Municchi ha chiuso in 19’02" prima nella categoria F55, Gabriele Lubrano 16’11" (primo M50), Edoardo Tonani 16’45" (23°assoluto), Benedic Beniamin 17’06" (nono M35), Gabriele Figara 17’21" (terzo M45), Massimiliano Taliani 19’01" (16° M45).