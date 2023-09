Studi sull’Ombrone. Oggi una conferenza con gli esperti

L’Ombrone, il fiume "cittadino", amato e temuto, elemento naturale che tanto ha contribuito nella formazione del territorio grossetano e ancora oggi, vivo, trasforma il paesaggio, sarà al centro della conferenza in Archivio di Stato di Grosseto, oggi alle 16 in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio. Durante l’evento saranno proiettati alcuni filmati selezionati da Alcedo e Mediateca Digitale per la Maremma, inoltre sarà possibile visionare alcuni degli originali delle mappe e dei documenti trattati in conferenza.