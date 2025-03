Studenti a lezione di guida sicura con piloti esperti

Al ’Fossombroni lezioni teoriche e prove pratiche. Il progetto di Ania è nato oltre venti anni fa e, nel tempo, ha coinvolto oltre 35mila alunni delle scuole superiori italiane che sono stati istruiti sulle corrette tecniche di guida sicura, acquisendo gli strumenti per affrontare in maniera adeguata anche le situazioni più complesse. Giovedì scorso al Fossombroni gli studenti delle classi quinte dell’indirizzo tecnico Sia a specializzazione sportiva (circa sessanta studenti) hanno incontrato i piloti che hanno spiegato i loro i concetti base della guida sicura, con particolare attenzione ai rischi legati alla distrazione al volante, alla guida in stato psicofisico alterato e alla mancata osservanza dei limiti di velocità. Al termine gli studenti si sono cimentati con i simulatori di guida.