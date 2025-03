"Struttura a rischio". Arrivano limitazioni per il traffico

La Provincia rende noto che, nell’ambito dei controlli periodici effettuati al ponte sul torrente Radicata (Magione), nella strada regionale 74 Maremmana, è stato effettuato un ulteriore controllo da parte dei tecnici alla presenza dei funzionari di Ansfisa (Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali). Tale verifica ha evidenziato un "apparente probabile peggioramento delle condizioni di degrado della sella Gerber, in particolare delle sue porzioni esterne". La Provincia ha emesso in via precauzionale un’ordinanza che prevede (fino a data da stabilirsi), l’adozione di una serie di misure di sicurezza che riguardano il transito sul ponte, dal chilometro 4+700 della strada Maremmana: ovvero limitazione della velocità a 30 km/h in attraversamento del ponte e il divieto di transito ai mezzi pesanti con massa superiore a 7,5 tonnellate.