Strage Erasmus, Gabriele Maestrini presenta un esposto in Procura

Domani sarà il giorno del settimo anniversario dell’incidente stradale in Spagna costato la vita a sette studentesse italiane, fra le quali Elena Maestrini, e le famiglie sono ancora in attesa che sia fatta giustizia.

Per questo, nelle more del procedimento giudiziario aperto in Spagna, Gabriele Maestrini – padre di Elena – ha presentato un esposto alla Procura di Firenze chiedendo di indagare "se sussistono profili di responsabilità penale anche in capo ad altri soggetti che, con la loro condotta commissiva ma soprattutto omissiva, hanno dato un rilevante apporto causale al verificarsi del tragico evento del 20 marzo 2016".

Gabriele Maestrini, infatti, da anni insieme ai familiari delle altre vittime sostiene che la responsabilità della strage non sia soltanto dell’autista (al momento l’unico indagato), ma anche dell’Erasmus Student Network che ha organizzato il viaggio delle studentesse o della società che gestisce il tratto d’autostrada in cui è accaduto l’incidente.