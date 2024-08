Stradale, task force a Ferragosto. Ubriachi al volante, via le patenti

Anche nella giornata di Ferragosto, la Polizia ha organizzato una serie di controlli nelle principali località balneari della provincia, con lo scopo di contrastare tutti i comportamenti pericolosi alla guida e consentire una serena vacanza ai turisti, in transito in questi giorni lungo le strade della Maremma. Le pattuglie della Stradale di Grosseto e dei distaccamenti di Orbetello, Massa Marittima e Arcidosso hanno vigilato lungo l’Aurelia da nord a sud e lungo la 223 delle "Collacchie", non tralasciando Marina di Grosseto, Principina, Castiglione della Pescaia e Monte Argentario, particolarmente affollato in occasione del palio marinaro. E cosi proprio in occasione di questa manifestazione, un ciclomotore è stato sequestrato perché senza assicurazione, mentre una giovane donna è stata sorpresa alla guida con un tasso alcolemico ben oltre il doppio del consentito: per lei inevitabile il ritiro immediato della patente e il sequestro del veicolo. Ma la serata non è finita qui per i poliziotti della Stradale, che, durante la la nottata, sono intervenuti per un incidente a Principina a Mare causato da una donna alla guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche: anche per lei stessa sorte, con il ritiro immediato della patente e il sequestro del veicolo. Ancora una volta la Polizia stradale richiama attenzione degli automobilisti sulla pericolosità della guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti. "I riflessi sono ritardati – dicono dalla Stradale – il campo visivo ridotto, con una percezione distorta della realtà e un ritardo nella reazione e attivazione dei comandi di guida, si ha quindi il concreto pericolo di perdere il controllo del mezzo e finire contro un altro veicolo o peggio ancora un pedone".