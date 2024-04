Storia dell’agricoltura in Maremma. La famiglia Ponticelli

L’associazione Archeologia Maremmana, presieduta dalla professoressa Pina Biagioli, con il patrocinio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali, del Collegio dei Periti agrari e della Provincia, organizza due incontri sulla Storia dell’Agricoltura in Maremma. Il primo è dedicato all’importante ruolo che ha svolto nello sviluppo del territorio grossetano la famiglia Ponticelli in circa trecento anni di storia. L’appuntamento è previsto per oggi alle 16 in Provincia, nella Sala Pegaso, in piazza Dante Alighieri a Grosseto, e sarà moderato da Domenico Saraceno e vedrà la partecipazione di due discendenti della famiglia Ponticelli, Alessandro e Andrea Ponticelli. Si parlerà di transumanza e riforme granducali, del primo acquedotto che ha servito la città di Grosseto, dei quattro sindaci Ponticelli. Saranno ricordate alcune figure storiche della famiglia come Guglielmo e Luigi, per giungere ai giorni nostri con Giuliana e Paolo Ponticelli, autore quest’ultimo di un volume dal titolo "Tutto è Presente in Maremma: dal Casentino, alla Maremma, al Tombolo". L’ingresso è libero e gratuito.