"Stop agli aumenti dell’Irpef. Giani mantenga gli impegni "

La notizia che la Regione confermerà anche per il 2025 il costo dell’Irpef scatena la reazione dei consiglieri di opposizione del gruppo "Noi per Gavorrano". Arriva infatti una mozione alla sindaca Stefania Ulivieri con cui si chiede di rivolgersi al governatore Giani perché mantenga gli impegni assunti con il consiglio regionale e con tutti i cittadini toscani andando a riportare le aliquote Irpef a una percentuale meno gravosa per le tasche dei contribuenti.

"Proprio in occasione dell’ultimo consiglio – dicono i consiglieri di ‘Noi per Gavorrano’, furono alcuni membri della maggioranza a precisare che le azioni politiche non devono perseguire l’interesse di partito, ma bensì la tutela del nostro Comune e dei nostri cittadini. A tal proposito, la conferma dell’aumento delle aliquote Irpef fruga anche nelle tasche dei nostri concittadini gavorranesi, già vessati da Imu e Tari particolarmente elevate. L’auspicio è quindi che il gruppo di maggioranza voglia mantenere la linea già intrapresa, condividendo con noi gli intenti espressi nella mozione".

Roberto Pieralli