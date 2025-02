Steward in centro, quale fine?: "A giorni termina l’impiego. E non ci sono soldi stanziati"

GROSSETOQuando sono arrivati c’è stato un ’vociferare’, ma adesso che se ne stanno andando, la polemica non è andata a placarsi ed è irrisolta. Gli steward, uomini della sicurezza messi in campo dall’amministrazione comunale nel periodo natalizio per sopperire alle problematiche legate alla ’mala movida’ serale che ha colpito il centro storico, continuano a far parlare. Ma attenzione, perché le risposte non arrivano in merito alla loro permanenza. Dovevano avere la funzione di Mary Poppins: arrivare quando il vento cambia e andarsene a cose sistemate. Ma in questi giorni c’è polemica in merito, anche in consiglio comunale di ieri. "Per quanto riguarda la sicurezza - dice il consigliere Giacomo Cerboni- ultimamente sempre al centro del dibattito, mi sarei aspettato tra le delibere di Consiglio una dedicata alla variazione di bilancio per trovare i soldi che non avete messo come amministrazione un mese fa per gli steward, dal momento che il progetto finisce la settimana prossima, se non proprio in questi giorni. Perché 12.000 euro coprivano un mese o poco di più, e adesso questo progetto non è più finanziato, quindi sarebbe giusto e corretto informare i cittadini che quell’esperimento si conclude fino a che non sarà fatta una variazione di bilancio che recupererà dei soldi, ne servirebbero cento mila euro circa. E guarda caso proprio quella cifra in denaro che è stata messa da parte per fare delle iniziative per il centro storico, pubblicizzate proprio qualche giorno e che non servono per la sicurezza, quindi dovrebbero essere trovati altri soldi. Ma non è così, perché questo Consiglio non varia il bilancio, lo potete variare come Giunta, ma ci saremmo aspettati che prima della fine del progetto, se questo avesse portato i risultati fosse rinnovato ma non è così". L’augurio a questo punto è che qualcuno spieghi ufficialmente che cosa accadrà al termine, imminente, del loro impiego in centro.

Maria Vittoria Gaviano