Stefano Disegni arriva alla Palomar

"Al posto loro". E’ questo il titolo del libro di Stefano Disegni (nella foto) che sarà presentato sabato nella liberia Palomar, in piazza Dante, a Grosseto.

Cosa succederebbe se fossimo noi a vivere al posto degli animali? Se fossimo noi a fare certe esperienze, con tutte le conseguenze che ne derivano? In un mondo capovolto gli animali avrebbero il controllo su di noi, e non il contrario. Otto episodi in cui i ruoli si invertono: al posto degli animali, ci siamo noi. Otto storie che raccontano in modo surreale e comico, ma comunque dettagliato (nulla di quanto descritto è frutto di fantasia), come la nostra specie spesso tratta le altre con indifferenza nella migliore delle ipotesi e crudeltà nella peggiore. In un’epoca in cui il tema dei diritti degli animali è al centro del dibattito pubblico, sia in Italia che nel mondo, questo libro ci invita a riflettere su come ci relazioniamo con le altre specie che consideriamo "non senzienti".

Stefano Di Segni, conosciuto come Stefano Disegni, è un talentuoso disegnatore e musicista italiano. In qualità di disegnatore satirico, ha collaborato con importanti testate giornalistiche ed è particolarmente noto per le sue recensioni cinematografiche satiriche pubblicate su "Ciak" dove ha guadagnato il soprannome di "Ammazzafilm".