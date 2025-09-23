Var, una svolta è di rigore
CronacaStatale 223, furgone si ribalta alla galleria di Casal di Pari: due feriti
23 set 2025
REDAZIONE GROSSETO
Statale 223, furgone si ribalta alla galleria di Casal di Pari: due feriti

Per fortuna i due occupanti hanno riportato ferite lievi riuscendo a uscire autonomamente dal mezzo

La scena dell'incidente

Civitella Paganico (Grosseto), 23 settembre 2025 – Incidente stradale sulla Statale 223, nel comune di Civitella Paganico, in provincia di Grosseto, all'altezza della galleria di Casal di Pari, dove un furgone con due persone a bordo è rimasto coinvolto, schiantandosi contro l’ingresso della galleria. Il furgone si è ribaltato su un fianco e i due occupanti sono usciti autonomamente, riportando lievi ferite.

L'allarme è scattato intorno alle 17:10.  Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco di Grosseto, insieme ai carabinieri, alla polizia di Stato e al personale sanitario del 118, che ha prestato le prime cure ai feriti.  La circolazione sulla Ss 223 ha subito temporanee interruzioni per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della carreggiata.

