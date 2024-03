Stagione balneare, apertura anticipata. Le novità decise dall’Amministrazione

Emanata l’ordinanza, immediatamente eseguibile, che disciplina le attività balneari per la stagione 2024 sulle aree demaniali marittime di tutto il litorale comunale. La prima novità riguarda proprio l’inizio della stagione turistica che quest’anno è anticipata ad oggi con chiusura posticipata al 27 ottobre.

"Per primo in Italia – dice la sindaca Elena Nappi – il comune di Castiglione inserisce in questo documento, in via sperimentale, l’utilizzo da parte dei bagnini della bombola d’ossigeno, dopo aver finanziato il corso abilitante al suo utilizzo per tutti i collaboratori del proprio piano di salvamento".

Gli stabilimenti balneari da oggi al 30 aprile potranno aprire anche senza effettuare servizi legati alla balneazione non avendo così l’obbligo del servizio di salvamento, che dovrà essere garantito invece nei weekend e nei festivi dal 1 maggio fino al 14 giugno così come avverrà dal 16 settembre al 27 ottobre. I cani, accompagnati dal proprietario, hanno accesso a tutti gli stabilimenti balneari, con guinzaglio e museruola qualora previsto dalle norme statali, purché non creino disturbo o danno agli altri fruitori. Qualora i gestori volessero adottare misure limitative all’accesso dei cani, fatta eccezione naturalmente per i cani guida di non vedenti e quelli per il soccorso in acqua, dovranno comunicarlo al Comune prima dell’inizio della stagione balneare.