Stabilimento balneare cerca personale

Stabilimento balneare alle Rocchette ricerca due aiuto bagnino (anche senza brevetto) ma con almeno minima esperienza, lavoro da inizio aprile a fine settembre con possibilità di alloggio, un cuoco/a con esperienza di cucina di pesce (nei mesi aprile, maggio, giugno e settembre solo per pranzo; per i mesi di luglio e agosto pranzo e cena, ma non tutte le sere); un aiuto cuoco con esperienza (nei mesi aprile, maggio, giugno e settembre solo per pranzo; a luglio e agosto pranzo e cena, ma non tutte le sere); un cameriere di sala anche minima esperienza (per i mesi aprile, maggio, giugno e settembre solo per pranzo; luglio e agosto pranzo e cena, non tutte le sere). Per informazioni telefonare al numero 0564-416375.