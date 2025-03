Spunta un’altra petizione. È per via Oberdan

Dopo la raccolta di firme, iniziata da alcuni residenti e commercianti di piazza della Palma, scatta una raccolta firme anche per altri problemi in una zona diversa della città. In questo caso si tratta di via Oberdan. Anche qui alcuni commercianti hanno iniziato una raccolta di firme per chiedere maggiore attenzione in una via molto trafficata e con vari problemi. Insomma, i cittadini si armano di petizioni per chiedere una maggiore attenzione per i problemi quotidiani che si trovano ad affrontare. Maggiore attenzione da parte di un’amministrazione comunale che, evidentemente, viene sentita un po’ distante. E, nel caso di piazza della Palma, sorda alle ripetute istanze di chiarimenti.