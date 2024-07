Sport e turismo insieme. I campus dai due volti

AMIATA

Le nuove leve del calcio trovano sull’Amiata una palestra a cielo aperto, in grado di offrire campus formativi. In tempi non sospetti l’Amiata era la meta scelta da molte società di calcio per i ritiri estivi, e ancora oggi rappresenta una montagna che è in grado di offrire ottimi impianti sportivi ad alta quota. A Santa Fiora si è svolta una nuova edizione dell’ Empoli Camp rivolto a giovani calciatori, mentre a Castel del Piano è tornato il campus estivo per i portieri.

L’Empoli Camp è organizzato dalla Giovanile Amiata e hanno partecipato ragazzi ragazze nati dal 2011 al 2018. L’Empoli Giovani, come ormai accade dal 2017, ha scelto nuovamente Santa Fiora come sede per questo campus da poco terminato e ha ospitato i calciatori in erba.

Santa Fiora è diventato negli anni uno tra i più importanti Camp organizzati dall’Empoli Giovani in Italia, insieme a Monteboro (centro sportivo Empoli) e Santa Teresa di Gallura in Sardegna.

"Questo importante traguardo – afferma il consigliere comunale con delega allo Sport, Claudio Pantaloni – è stato raggiunto grazie all’eccellente organizzazione della Giovanile Amiata, alla qualità dei servizi offerti e alla professionalità dello staff che si occupa degli atleti e degli allenatori. E infine grazie alla bellezza di Santa Fiora e del campo di allenamento, uno stadio immerso tra i castagni secolari del Parco Gambrinus".

A Castel del Piano, invece, come avviene ormai da diverse stagioni, l’associazione "Noi Portieri Di Calcio" ha organizzato "L’accademia del Portiere", uno stage estivo per soli portieri di diverse fasce di età.

Divisi in due gruppi, i giovani si sono allenati per buona parte del mese di luglio. "Abbiamo accolto con entusiasmo e orgoglio i giovani protagonisti di questo appuntamento sportivo che è ormai consolidato sul nostro territorio – commenta la sindaca di Castel del Piano, Cinzia Pieraccini –. Il camp dell’associazione ‘Noi portieri del calcio’ è una bella esperienza per i giovani atleti partecipanti, che possono consolidare la propria preparazione tecnica e, al contempo, condividere momenti di sano divertimento nel nostro paese".

Nicola Ciuffoletti