"Spiaggia ancora devastata" Preoccupano i lavori nella zona Acqua Dolce

Continuano a far discutere i lavori di consolidamento e messa in sicurezza sulla spiaggia dell’Acqua Dolce. Soprattutto sui social, dove i cittadini di Porto Ercole hanno dato libero sfogo al malcontento riguardo lo stato dei lavori. In particolare, in questi giorni sta circolando una foto della discordia che immortala un muro e delle scalette che, a dire dei portoercolesi, sono "uno scempio, una vergogna". L’attenzione dunque si sposta dalla strada in terra battuta – provvisoriamente inserita sopra la spiaggia per permettere ai mezzi di arrivare al punto dei lavori – al muro dove invece questi lavori vengono effettuati, comprensivo appunto di un probabile accesso al mare. Tra l’altro, nei giorni scorsi si è ufficialmente costituita in consiglio comunale una commissione temporanea di studio sulla spiaggia "Acqua Dolce". "Il direttore dei lavori è venuto a mancare (l’ingegner Roberto Visconti) – aveva sottolineato il sindaco Franco Borghini – L’impegno che mi è stato confermato da chi lo sostituisce è che nel mese di marzo verranno finiti i lavori della frana con partenza dal mare, ad aprile ci sarà il ripristino della spiaggia per essere pronta e accessibile dai primi di maggio. La commissione verificherà che a fine lavori la spiaggia sia messa nelle condizioni di essere usufruita come negli anni precedenti". Fanno parte della commissione Priscilla Schiano, Michele Lubrano, Luigi Scotto, Cecilia Costagliola ed Erasmo Quondam Vincenzo, con Cecilia Costagliola nominata come presidente. "Analizzeremo i documenti per capire meglio e vigileremo sulla messa in pristino della spiaggia – sottolinea Costagliola –. A breve ci riuniremo secondo quanto è stato detto anche in consiglio comunale". Secondo Michele Lubrano, consigliere di minoranza e residente portoercolese, "la commissione è stata convalidata dopo quattro mesi che sono sorti i primi commenti sull’Acqua Dolce – spiega –. Dopo tutto questo tempo ci hanno dato la documentazione. Noi non siamo tecnici, ma gli atti andranno letti e vigileremo se i lavori termineranno nei tempi prestabiliti. La commissione forse ha poca validità, bisognava coinvolgere prima anche la popolazione. Faremo un sopralluogo, vedremo anche la scalinata che sembra un accesso al mare. C’è da vedere anche una concessione che scadrà nel 2025 data dal demanio marittimo di Livorno, bisogna capire per quale motivo".

Andrea Capitani