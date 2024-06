Spiagge con Cinque Vele. La Maremma fa il pieno

Acque cristalline, luoghi unici per le loro bellezze paesaggistiche, attenti alla sostenibilità, ma anche alla tutela della biodiversità. Sono le località balneari italiane in cui sventolano le Cinque Vele di Legambiente e Touring Club Italiano: 21 i Comuni turistici marini e 12 le località lacustri insigniti con l’importante vessillo e premiati ieri a Roma in occasione della presentazione della guida Il mare più bello 2024, curata dall’associazione ambientalista e dal Touring Club Italiano.

Nella classifica, la Maremma si distingue con diverse località premiate. In questa edizione, Castiglione della Pescaia si posiziona al quinto posto tra le località marine. Un riconoscimento evidenzia l’impegno del Comune nella tutela ambientale e nella sostenibilità. Nella categoria delle località lacustri, Massa Marittima conquista il terzo posto grazie allo splendido lago dell’Accesa, rappresentando un’eccellenza della Maremma. Insigniti delle Cinque Vele anche i Comuni di Isola del Giglio, Capalbio e la new entry Grosseto. Queste località, insieme a Castiglione della Pescaia e Massa Marittima, testimoniano l’impegno del territorio nella promozione del turismo sostenibile e nella protezione del suo prezioso patrimonio naturale. Quest’anno, la guida ha introdotto anche il riconoscimento per i comuni amici delle tartarughe marine, segnalati a turisti e cittadini con un vessillo dedicato. Tra questi, Castiglione della Pescaia, Grosseto e Orbetello si distinguono come località che hanno adottato misure per rendere le spiagge accoglienti anche per le tartarughe Caretta caretta. Si tratta di amministrazioni che, attraverso un apposito protocollo d’intesa, si sono impegnate a adottare una serie di misure per rendere le spiagge accoglienti anche per le tartarughe che depongono le uova oltre che per i bagnanti.

Menzione ulteriore per Castiglione della Pescaia che ha siglato il protocollo A_GreeNet quale realtà modello di esperienze di tutela, valorizzazione e riqualificazione delle pinete costiere e urbane.