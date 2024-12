Spettacolare incidente tra 2 auto in via Oberdan

Incidente spettacolare, ma fortunatamente senza particolari conseguenze per i due uomini alla guida, ieri mattina intorno alle 10 all’angolo tra via Oberdan e via Aquileia. Un’auto non si è fermata allo stop di via Aquileia tagliando la strada a un’altra auto che stava viaggiando lungo via Oberdan in direzionedi piazza Rosselli. L’auto centrando il veicolo proveniente da via Aquileia lo ha catapultato contro la palazzina che ospita il Caffè Glamour. Fortunatamente sul marciapiede non passava in quel momento nessuno. Sul posto, allertata dalla centrale del 118, è intervenuta un’ambulanza dell’Anpas di Grosseto. Alla guida delle auto coinvolte due uomini. Quello alla guida dell’auto proveniente da via Aquileia è stato portato al Pronto soccorso in codice uno, mentre quello alla guida dell’auto che transitava lungo via Oberdan è stato trasportato al Misericordia in codice 2. Entrambi non sono in condizioni critiche.