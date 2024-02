Spese mediche. C’è il rimborso

Il Comune ha pubblicato il bando per la concessione di contributi economici per il rimborso del ticket sanitario. Tra le direttive della Asl sono cambiate le modalità di rilascio dell’esenzione dal pagamento del ticket: da quest’anno coloro che saranno riconosciuti "Esenti per reddito" dal Comune dovranno in ogni caso pagare il ticket sanitario per la prestazione effettuata, ma potranno successivamente chiederne il rimborso all’amministrazione stessa (dietro presentazione delle ricevute di pagamento). Sono ammessi i soggetti in stato di bisogno in possesso della residenza anagrafica nel territorio comunale con un valore Isee del nucleo familiare equivalente o inferiore all’assegno sociale minimo Inps (che per l’anno 2024 ammonta a 6.947,33 euro). Possono farne domanda anche i nuclei familiari con Isee superiore che si trovino in particolari situazioni di disagio economico. La domanda può essere presentata fino al 31 dicembre.