Furgone con rame rubato non si ferma all’alt e sperona i carabinieri. Due militari feriti

Grosseto, 2 maggio 2025- Una scena da far west con tanto di inseguimento sull’Aurelia, scontro contro l’auto dei Carabinieri e spari. Un uomo era infatti alla guida di un furgone con un carico di rame rubato quando i carabinieri lo avevano intercettato e fermato.

A quel punto l’uomo ha urtato l'auto delle forze dell’ordine, e i due militari della pattuglia, rimasti leggermente feriti, hanno poi esploso alcuni colpi di pistola contro il veicolo in fuga. Ne è nato un inseguimento che si è concluso quando il furgone è finito fuori strada: il conducente è riuscito poi a dileguarsi a piedi. Tutto è accaduto la notte scorsa verso le tre nel Grossetano. Il furto è stato messo a segno in un magazzino ad Albinia: dopo aver forzato la porta sono stati portati via pesanti rotoli di rame.

Il furgone con la refurtiva è stato poi intercettato da un'auto dei militari e fermato. L'uomo alla guida però, in retromarcia, ha urtato l'auto dei due militari. E' stato allora che i carabinieri hanno sparato anche alcuni colpi di pistola contro il furgone in fuga e hanno iniziato ad inseguirlo. All'altezza di Capalbio il furgone è uscito di strada e il conducente è scappato nei campi: sono in corso le ricerche dell'uomo. I carabinieri sono stati poi ricoverati all'ospedale Misericordia.

Maurizio Costanzo