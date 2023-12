Spararono contro i finanzieri. Uno di loro è in carcere

Arrestato nel Viterbese uno dei quattro ragazzi, che facevano parte del gruppo che spararono a una pattuglia dei finanzieri in una piazzola della strada delle Collacchie. Il fatto avvenne ad agosto nel comune di Castiglione della Pescaia. Contro gli agenti furono sparati due colpi di fucile. L’uomo, cittadino straniero di 28 anni, era ricercato dallo scorso agosto ed è stato arrestato ieri a Canino dai carabinieri. Su di lui come del resto sugli altri due ragazzi ancora ricercati (uno dei quattro invece era minorenne e fu fermato poco dopo l’episodio), pendeva un’ordinanza di custodia cautelare. I finanzieri, dopo i due spari che fortunatamente non li colpirono, entrarono nella macchia limitrofa alla piazzola, dove stavano effettuando un controllo, e scoprirono una zona di spaccio. Ma i quattro ragazzi che avevano allestito il bivacco riuscirono a scappare. La risposta delle Fiamme Gialle fu immediata, partirono subito le indagini tanto che dopo qualche giorno fu fermato un minorenne con circa 5mila euro in contanti e qualche dose di cocaina. Per il minorenne scattò la denuncia alla Procura dei minori e per gli altri tre fu firmata un’ordinanza di custodia. La Guardia di Finanza, che per tutto questo periodo ha svolto le indagini, ha accertato che il 28enne arrestato ieri fosse tra coloro da cui partirono dal bosco due colpi contro la pattuglia dei finanzieri.