Spaccia in via Aurelia Nord, preso e condannato

Lo hanno trovato a spacciare in via Aurelia Nord, vicino all’ex officina Iveco. Una zona frequentata dai senza fissa dimora. In tasca, quando è stato fermato dai carabinieri, aveva un involucro di cocaina e uno di hashish. Secondo i militari, non erano per uso personale. Il 21enne di origini tunisine, è stato fermato mentre camminava sulla strada. Ai carabinieri ha spiegato di non avere i documenti. E ha negato di avere droga. Ma era nervoso e i carabinieri hanno deciso di perquisirlo. E infatti nascondeva 1.34 grammi di cocaina e 1.88 di hashish, oltre a 445 euro in contanti. A quel punto è stato dichiarato in arresto con l’accusa di spaccio. Nei mesi scorsi era stato fermato altre due volte dalla Polizia municipale, sempre droga in tasca. Soprattutto nella zona della stazione e in quella di via Roma, ritenute dai militari come le piazze di spaccio presidiate dal tunisino. Difeso dall’avvocato Giulio Parenti del foro di Pisa, il 21enne si è presentato di fronte al giudice Marco Bilisari per la convalida dell’arresto e per la direttissima. Accusato di detenzione ai fini di spaccio, il giovane ha patteggiato una pena di 9 mesi con la sospensione condizionale. Adesso è in libertà.