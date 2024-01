Sovraffollamento abitativo. Presto al via i controlli

Arcidosso e Castel del Piano uniti contro il sovraffollamento delle abitazioni. Dopo che i rispettivi Consigli comunali hanno approvato un regolamento ad hoc che consente alla Polizia municipale di intervenire e verificare che nelle abitazioni vivano un numero adeguato di persone in proporzione alla dimensione dell’appartamento, adesso si sta definendo il calendario degli interventi da eseguire sui due territori amiatini. "Con il Comune di Arcidosso e la Polizia municipale stiamo portando avanti un importante lavoro di squadra – commenta Michele Bartalini, sindaco di Castel del Piano – stiamo lavorando per mettere in campo azioni più efficaci per contrastare il sovraffollamento abitativo". I controlli vengono fatti nelle abitazioni affittate ai cittadini extra-comunitari. "Al fine di garantire la salubrità e la vivibilità delle abitazioni – ribadisce il sindaco Bartalini – in base alle dimensioni dell’immobile potranno soggiornare un numero massimo di persone; ad esempio, in un appartamento di 56 metri quadrati, non potranno soggiornare più di quattro persone, mentre in un appartamento di 66 metri quadrati il numero massimo di abitanti sarà di 5 persone". Bartalini spiega che a Castel del Piano le abitazioni da controllare sono meno di cinquanta, già è stato fatto un primo passaggio a fine 2023, adesso, come ha spiegato di recente anche il primo cittadino di Arcidosso, Jacopo Marini: "con il sindaco Bartalini e il comandante Ghelli sono stati concordati almeno un intervento specifico a settimana per ciascun comune". Per Bartalini infine: "Anche queste azioni si inseriscono nelle attività che la nostra Amministrazione, ma anche quella di Arcidosso, hanno messo in campo in materia di sicurezza".

Nicola Ciuffoletti