Sorveglianza alunni. Prorogate le domande

Il Comune ha pubblicato un avviso di manifestazione di interesse per individuare i soggetti interessati ad occuparsi della sorveglianza degli alunni e delle alunne in ingresso e in uscita dalle scuola, all’inizio e al termine della attività didattiche che riprenderanno nelle prossime settimane. La nuova data entro la quale potranno essere presentate le domande è venerdì 13. I soggetti interessati dovranno far pervenire un plico indirizzato al Comune di Follonica, in largo Cavallotti 1, ufficio protocollo, o via Pec all’indirizzo follonica@postacert.toscana.it tramite raccomandata.

Il rapporto tra l’Amministrazione comunale e il soggetto gestore sarà regolato da una apposita convenzione che disciplinerà le attività, le modalità di gestione. Potranno presentare una proposta gli enti del terzo settore, associazioni con finalità sociali e di soccorso, cooperative sociali, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, impegnati nella costante promozione di attività legate alla socialità.