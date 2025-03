"Sorsi di fiaba" a Le Stiacciole

Domani alle 19 nell’enoteca "Le Stiacciole", a Istia, è in programma l’appuntamento dal titolo "Sorsi di Fiaba, Spirito di Vino", ovvero " un’esperienza che intreccia – spiegano gli organizzatori – il mondo del vino con la narrazione e la tradizione".

"Sarà un viaggio sensoriale e culturale – si spiega ancora –, in cui i partecipanti potranno degustare il Pugnitello, un vitigno antico dal carattere intenso, accompagnati dalla narrazione di fiabe come quella di Vasilissa e Baba Yaga, simboli di trasformazione e rinascita".

"L’evento – concludono gli organizzatori – è pensato per chi ama il vino, la cultura e le esperienze immersive, offrendo un’occasione per riscoprire il legame profondo tra gusto e immaginazione".

Per avere maggiori informazioni sullo svolgimento della serata organizzato dall’enoteca (che si trova in via Scansanese 487) è possibile telefonare al numero 392 - 4858153.