"Sono in pensione, ma mi annoio"

Non solo tante persone in cerca di occupazione per una stabilità economica e di conseguenza una prospettiva futura per gettare le basi del domani. Arrivato un po’ di corsa, chiedendo informazioni a chi era già in fila, Giuliano Favilli ha catturato l’attenzione per non essere il classico studente in cerca della stagione. Perché? "Sono in pensione – racconta –, ma non mi piace stare fermo, rischi di ammalarti, infatti mi è venuta la gastrite da nervoso. Voglio continuare a lavorare, quindi mi piacerebbe fare la stagione. Mi aspetto di trovare un posto da cameriere".

Ma le aziende invece, cosa cercano? Eleonora Angeli, imprenditrice, proprietaria e manager dell’hotel Rambino a Fonteblanda, una maestra d’accoglienza. "Borsa mercato lavoro è un appuntamento fisso – spiega –, c’è tanta richiesta rispetto all’anno passato da parte dei lavoratori. È sempre più difficile trovare figure professionali. Quest’anno ho visto tante figure maschili all’ingresso, invece l’anno passato erano tante le donne fino ai 45 anni. È cambiato il trend e c’è più volontà". Cosa guarda al primo impatto? "Prima di sfogliare il curriculum – continua – guardo l’empatia. La comunicazione è fondamentale, chi lavora nell’accoglienza deve percepire la sensibilità. La prima domanda che faccio? Facile. Cosa ti piacerebbe fare in hotel e cosa ti ha spinto a scegliere la mia azienda. Trovo grande interesse per persone più grandi. Hanno tanta esperienza e la possono trasmettere anche ai colleghi più giovani".

"Cerchiamo persone del posto – afferma Fabiana Ciolfi di Equle, La Rocca Hotel e Isolotto Beach Club –. La Borsa è una grande piazza di reclutamento. L’attitudine è la cosa più importante. Puntiamo sulla valorizzazione del personale. Il problema riscontrato invece è la scarsità di talenti".

"Noi cerchiamo giovani per formarli e mantenerli in azienda – dice Alessio Albertozzi, manager del Voltoncino Srl –. La formazione richiede tempo, quindi speriamo rimanga qualche anno. La nostra società per ovviare alla carenza di personale ha allungato la stagionalità dell’assunzione con più mesi di contratto".

M.V.G.