Non riesce ad alzarsi, Sam soccorso con una gru: è un cavallo di 29 anni

Grosseto, 17 gennaio 2024 – Forse la ragguardevole età di 29 anni, certamente non pochi per un cavallo, forse il freddo. Di fatto il povero Sam, cavallo ospitato da una struttura adiacente all’ippodromo del Casalone di via Aurelia Antica a Grosseto che si occupa di animali anziani, non riusciva ad alzarsi.

I responsabili della struttura, dopo averlo coperto per ripararlo dal freddo, hanno chiamato la sala operativa chiedendo l’aiuto dei vigili del fuoco di Grosseto. I vigili del fuoco, insieme a un veterinario, hanno imbracato il cavallo e lo hanno issato sulle zampe tramite l’utilizzo di un mezzo dotato di gru. Un sollievo non solo per Sam, ma anche per un altro cavallo non vedente di cui Sam è il compagno/guida. Senza di lui non può deambulare in solitaria.