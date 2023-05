Smottamento sulla strada statale 223 di Paganico, chiuso un tratto

Grosseto, 19 maggio 2023 Sulla strada statale 223 “di Paganico” è temporaneamente chiuso un breve tratto di circa 1,5 km della carreggiata in direzione Grosseto, a causa di uno smottamento che ha interessato il rilevato stradale.

Il transito è garantito sulla complanare adiacente, con uscita allo svincolo di Campagnatico e rientro al successivo svincolo “Campagnatico/Zona industriale”.

I tecnici Anas stanno eseguendo i rilievi e le attività necessarie a progettare ed eseguire gli interventi di consolidamento e ripristino. Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”.

Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

Notizia in aggiornamento