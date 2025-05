Smart City. Premiato. Il Comune

Il Comune di Pitigliano ha ricevuto il Premio Innovazione Digitale 2025 nella categoria "Smart City – Piccoli Comuni", promosso dalla POLIMI Graduate School of Management del Politecnico di Milano. Il riconoscimento premia il progetto "Laboratorio a cielo aperto per lo sviluppo dei borghi digitali", realizzato in collaborazione con Open Fiber ed Enea. Si tratta di un progetto innovativo per la Città del Tufo che si basa sull’infrastruttura della banda ultralarga e mira a trasformare Pitigliano in un laboratorio per l’innovazione tecnologica applicata ai piccoli comuni.

Tra le iniziative principali vi sono ad esempio l’Illuminazione pubblica intelligente, il monitoraggio del rischio idrogeologico con l’utilizzo della fibra ottica per rilevare movimenti anomali del terreno e prevenire frane e le analisi dei flussi turistici grazie all’installazione di sensori per raccogliere dati sui visitatori e ottimizzare i servizi offerti. Il progetto ha anche comportato il consolidamento della rete interna del Comune e la migrazione dei dati su un server cloud certificato, migliorando la sicurezza e l’affidabilità dei servizi digitali.

Il successo del progetto è stato possibile grazie alla collaborazione tra amministrazione comunale, uffici tecnici e partner tecnologici. Il sindaco Giovanni Gentili ha sottolineato l’importanza del lavoro di squadra, ringraziando Open Fiber, Enea, il consigliere comunale Marco Ceppodomo per l’impegno profuso e Gian Piero Celata che ha fatto da tramite tra Enea e la comunità di Pitigliano. Un lavoro di equipe che ha promosso la transizione digitale nel Comune. "Questo è un riconoscimento che premia due anni di lavoro – spiega Gentili - progettazione e collaborazione tra amministrazione comunale, uffici comunali e partner tecnologici". Il progetto ha portato a un miglioramento dei servizi pubblici.